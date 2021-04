All’Isola dei Famosi arrivano due nuove naufraghe, ecco chi sono (Di giovedì 1 aprile 2021) Stasera, giovedì 1° aprile, andrà in onda la sesta puntata dell’Isola dei Famosi 2021. Le prime anticipazioni ci svelano che a Cayo Cochinos arriveranno due nuove naufraghe: l’ex sciatrice alpina Isolde Kostner e la modella Beatrice Marchetti. Sconfessati, dunque, i rumor della vigilia, alimentati da due post pubblicati da Riccardo Signoretti (direttore del settimanale Nuovo) su Instagram, con cui annunciava Carolina Kostner ed Emanuela Tittocchia come nuove naufraghe. Non è detto, comunque, che i due nomi spoilerati da Signoretti non possano entrare in gara più avanti, magari già dalla prossima settimana. Isola dei Famosi, anticipazioni sulla puntata di stasera È tutto pronto per una nuovo appuntamento con il reality show di Canale 5. Confermata la presenza dei tre opinionisti fissi ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 1 aprile 2021) Stasera, giovedì 1° aprile, andrà in onda la sesta puntata dell’Isola dei2021. Le prime anticipazioni ci svelano che a Cayo Cochinos arriveranno due: l’ex sciatrice alpina Isolde Kostner e la modella Beatrice Marchetti. Sconfessati, dunque, i rumor della vigilia, alimentati da due post pubblicati da Riccardo Signoretti (direttore del settimanale Nuovo) su Instagram, con cui annunciava Carolina Kostner ed Emanuela Tittocchia come. Non è detto, comunque, che i due nomi spoilerati da Signoretti non possano entrare in gara più avanti, magari già dalla prossima settimana. Isola dei, anticipazioni sulla puntata di stasera È tutto pronto per una nuovo appuntamento con il reality show di Canale 5. Confermata la presenza dei tre opinionisti fissi ...

Advertising

Corriere : Eolie, lo spettacolo dei delfini attorno all’isola di Filicudi Video - Merycat16 : RT @guestofworld_: “Un commento sul suo ruolo di opinionista all’isola dei famosi?” “Tommy sa fare bene tutto in tv, mi auguro che sia sol… - Eugenia_Caruso : RT @fuoridallhype_: “Un commento sul suo ruolo di opinionista all’isola dei famosi?” “Tommy sa fare bene tutto in tv, mi auguro che sia so… - Malvy34087444 : RT @infotommizorzi: Domanda: Un commento sul suo ruolo di opinionista all’isola dei famosi? Francesco: Tommy sa fare bene tutto in tv, mi a… - sparklingsoull : vi prego fate fuori awed non me lo merito un altro prototipo di tz all’isola dei famosi -

Ultime Notizie dalla rete : All’Isola dei Vaccino Covid, 14 milioni di dosi al mese: saremo in grado di farli? Il Mattino