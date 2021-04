Advertising

CorrNazionale : Niente coprifuoco anticipato alle 20:30 a Firenze. Il Comune interviene per smentire il Pesce d’Aprile che è divent… - generacomplotti : RT @055firenze: Ordinanza su coprifuoco anticipato a Firenze? Il Comune: 'E' una fake news' - qn_lanazione : #A Firenze coprifuoco alle 20.30. Ma è un pesce d'aprile - 055firenze : Ordinanza su coprifuoco anticipato a Firenze? Il Comune: 'E' una fake news' - FirenzePost : Firenze: coprifuoco più lungo dalle 20,30 alle 6,30, ma è pesce d’aprile -

Ultime Notizie dalla rete : Firenze coprifuoco

Tanto che alla fine tocca proprio al Comune intervenire: "In merito all'annuncio che sta girando sui social su un presunto inasprimento del, l'amministrazione comunale precisa ...In merito all'annuncio, molto diffuso sui social, su un presunto inasprimento del '' a, l'amministrazione comunale precisa che si tratta di una fake news probabilmente legata ad un pesce d'aprile. Lo rende noto con un comunicato Palazzo Vecchio.FIRENZE – Mentre in tutta Italia il coprifuoco scatta alle 22, Firenze anticipa l’obbligo di rincasare alle20.30. Una versione piu’ dura del coprifuoco e parecchio piu’ lunga: fino alle 6.30 del ...Una fantomatica ordinanza ha circolato tutto il giorno sul web, fino a quando la stessa amministrazione di Palazzo Vecchio si è vista costretta ad intervenire per smentire ...