24 aprile visite e controlli ginecologici gratuiti all’ospedale di San Daniele

In occasione della settimana dedicata alla salute della donna (19-25 aprile), l'Ospedale di San Daniele organizza visite, controlli e counselling ginecologici gratuiti nella mattina di sabato 24 aprile dalle ore 8.30 alle ore 12.30. Per la prenotazione è necessario telefonare alla segreteria dell'ambulatorio ostetrico-ginecologico al numero 0432949325 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:00 e il sabato dalle 8:00 alle 12:00. Un appuntamento per sottolineare l'importanza della prevenzione primaria, della diagnosi precoce, dell'aderenza terapeutica e facilitare l'accessibilità ai servizi, ancor più a fronte del protrarsi dell'emergenza sanitaria. Il Presidio Ospedaliero di San Daniele-Tolmezzo è stato premiato da Onda, l'Osservatorio Nazionale sulla salute della donna.

