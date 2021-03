Uscire a fare due passi (Di mercoledì 31 marzo 2021) Shane O’Mara spiega perché è scientificamente provato che camminare fa bene al cervello, all’umore e in generale alla salute. Leggi Leggi su internazionale (Di mercoledì 31 marzo 2021) Shane O’Mara spiega perché è scientificamente provato che camminare fa bene al cervello, all’umore e in generale alla salute. Leggi

Advertising

siliana40502777 : Dovrebbero uscire di casa pensando alla strada da fare quella secondo te più sicura, dovrebbero pensare a come usci… - g4vemecookie : RT @flowersaesthete: finchè gli uomini non avranno paura ad uscire di casa a qualsiasi ora del giorno, a fare pezzi di strada completamente… - CislSicilia : RT @CislNazionale: Dobbiamo chiudere il confronto aperto con il Governo per aggiornare i protocolli sulla sicurezza e sostenere con una nuo… - kevintwiii : Mi ha appena scritto una mia amica di Pegli, stava andando a fare la spesa quando uno smigol maniaco le ha fischiat… - VincenzaBajeli : @Fra_tante3 Io mi metterei davanti la porta armi e bagagli e nn Vrwberompossi i.ita di uscire ne e rare e nn fare b… -