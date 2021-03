Uomini e Donne, Giorgio Di Bonaventura su Sophie Codegoni e Matteo Ranieri: “Si sapeva” (Di mercoledì 31 marzo 2021) Dopo aver appassionato i telespettatori corteggiando Sophie Codegoni a Uomini e Donne, Giorgio Di Bonaventura torna a far parlare di sé per delle dichiarazioni rilasciate sulla scelta maturata dalla tronista, di uscire dal dating-show al fianco dell’avversario al trono classico Matteo Ranieri, e sulla recente rottura di quest’ultimi. L’occasione dello sfogo è una serie di interventi social che l’influencer Giorgio ha concesso ai follower, in cui inoltre Di Bonaventura risponde ai rumor che lo vedono come una possibile causa della rottura tra Sophie e Matteo nonché nuova fiamma dell’ex tronista, e a chi invece lo ritiene un ragazzo violento e quindi non raccomandabile come compagno per ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 31 marzo 2021) Dopo aver appassionato i telespettatori corteggiandoDitorna a far parlare di sé per delle dichiarazioni rilasciate sulla scelta maturata dalla tronista, di uscire dal dating-show al fianco dell’avversario al trono classico, e sulla recente rottura di quest’ultimi. L’occasione dello sfogo è una serie di interventi social che l’influencerha concesso ai follower, in cui inoltre Dirisponde ai rumor che lo vedono come una possibile causa della rottura tranonché nuova fiamma dell’ex tronista, e a chi invece lo ritiene un ragazzo violento e quindi non raccomandabile come compagno per ...

Advertising

RadiocorriereTv : Chi sono gli uomini e le donne della #TribùUrbana di @MetaErmal? «Tutti coloro che, in qualche modo, si sentono di… - SeaWatchItaly : Quasi 500 persone respinte illegalmente in #Libia nelle ultime ore. Uomini, donne e bambini condannati a tornare… - OfficialSSLazio : Ancora increduli e sconvolti dal dolore il Presidente, gli uomini e le donne della Società Sportiva Lazio si string… - antoamadori : RT @andr900: La Costituzione non è stata scritta da 4 coglioni votati su Rousseau; ma da donne e uomini che dopo aver lottato per la libert… - michcec : RT @RescueMed: ?? Nelle ultime 48 ore, più di 500 donne, uomini e bambini sono stati catturati in mare e deportati nei campi di prigionia in… -