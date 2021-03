The Binding of Isaac: Repentance è ora disponibile su PC e si mostra nel trailer di lancio (Di mercoledì 31 marzo 2021) Nicalis ha pubblicato il trailer di lancio di The Binding of Isaac: Repentance. Il capitolo "finale" della serie è stato lanciato su PC tramite Steam ed Epic Games Store oggi, e uscirà per PlayStation 5, PlayStation 4 e Switch nel terzo trimestre del 2021. "The Binding of Isaac: Repentance porta la serie a nuovi livelli di avventura. La nuova missione di Isaac lo porta in luoghi sconosciuti in cui non è mai stato, pieno di nuovi orribili nemici e boss", si legge nella descrizione ufficiale. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 31 marzo 2021) Nicalis ha pubblicato ildidi Theof. Il capitolo "finale" della serie è stato lanciato su PC tramite Steam ed Epic Games Store oggi, e uscirà per PlayStation 5, PlayStation 4 e Switch nel terzo trimestre del 2021. "Theofporta la serie a nuovi livelli di avventura. La nuova missione dilo porta in luoghi sconosciuti in cui non è mai stato, pieno di nuovi orribili nemici e boss", si legge nella descrizione ufficiale. Leggi altro...

