Scanzi vaccinato, nessun contratto da sospendere con La7 (Di mercoledì 31 marzo 2021) A quanto apprende l’Adnkronos da ambienti di La7, non c’è alcun contratto da sospendere tra il giornalista del ‘Fatto Quotidiano’ Andrea Scanzi e la rete di Urbano Cairo. Semplicemente in questo momento Scanzi non viene invitato nelle trasmissioni di La7 con cui avrebbe degli accordi in base ai quali, quando partecipa, viene retribuito come ospite. La decisione di non invitarlo è arrivata dopo che Scanzi è finito nell’occhio del ciclone per aver ricevuto il vaccino come ‘riservista’ e ‘caregiver’ dei suoi genitori. Una vicenda sulla quale la Procura di Arezzo ha aperto un fascicolo. ”Anche se mi sta sulle pa… sono dalla parte Scanzi. Mica ha ammazzato nessuno! Ha fatto un vaccino e ha fatto bene almeno è riuscito a vaccinarsi sennò sarebbero passati mesi e chissà ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 31 marzo 2021) A quanto apprende l’Adnkronos da ambienti di La7, non c’è alcundatra il giornalista del ‘Fatto Quotidiano’ Andreae la rete di Urbano Cairo. Semplicemente in questo momentonon viene invitato nelle trasmissioni di La7 con cui avrebbe degli accordi in base ai quali, quando partecipa, viene retribuito come ospite. La decisione di non invitarlo è arrivata dopo cheè finito nell’occhio del ciclone per aver ricevuto il vaccino come ‘riservista’ e ‘caregiver’ dei suoi genitori. Una vicenda sulla quale la Procura di Arezzo ha aperto un fascicolo. ”Anche se mi sta sulle pa… sono dalla parte. Mica ha ammazzatoo! Ha fatto un vaccino e ha fatto bene almeno è riuscito a vaccinarsi sennò sarebbero passati mesi e chissà ...

