PUBG Lite si sta “spegnendo”. Dopo due anni decisa la data per la chiusura (Di mercoledì 31 marzo 2021) PUBG Lite non sarà più riproducibile a partire dal prossimo 29 aprile. L’annuncio è stato dato da PUBG Studio, che ha pubblicato nelle scorse ore un post sul blog. Il sito Web ufficiale del gioco è già stato chiuso e non sono più supportati nuovi download. Il 29 aprile è la data stabilita per il termine dei servizi per il gioco, mentre il supporto ai giocatori verrà interrotto il 29 maggio. PUBG Studio non ha rivelato le esatte ragioni che hanno portato a questa decisione, anche se la scelta di interrompere i servizi per il gioco è arrivata Dopo “molte deliberazioni”. Fino alla data di scadenza i giocatori (tra cui tanti appassionati di esports) potranno continuare a cimentarsi in PUBG Lite. “Vorremmo trasmettere le nostre più sincere ... Leggi su esports247 (Di mercoledì 31 marzo 2021)non sarà più riproducibile a partire dal prossimo 29 aprile. L’annuncio è stato dato daStudio, che ha pubblicato nelle scorse ore un post sul blog. Il sito Web ufficiale del gioco è già stato chiuso e non sono più supportati nuovi download. Il 29 aprile è lastabilita per il termine dei servizi per il gioco, mentre il supporto ai giocatori verrà interrotto il 29 maggio.Studio non ha rivelato le esatte ragioni che hanno portato a questa decisione, anche se la scelta di interrompere i servizi per il gioco è arrivata“molte deliberazioni”. Fino alladi scadenza i giocatori (tra cui tanti appassionati di esports) potranno continuare a cimentarsi in. “Vorremmo trasmettere le nostre più sincere ...

Ultime Notizie dalla rete : PUBG Lite PUBG 2 e PUBG 2 Mobile sono entrambi in sviluppo? ... PUBG 2 è in realtà il già citato Project XTRM ed è in sviluppo presso il team principale Krafton PUBG Mobile 2 è in sviluppo presso un team interno, lo stesso che si è occupato di PUBG Lite Brendan ...

