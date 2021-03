Nebbia – Milano (Di giovedì 1 aprile 2021) Nebbia Via Evangelista Torricelli, 15 – 20136 Milano Tel. 02/82781557 Sito Internet: www.NebbiaMilano.com Tipologia: tradizionale con spunti creativi Prezzi: antipasti 9/17€, primi 15€, secondi 17/25€, dolci 6€ Giorno di chiusura: Lunedì OFFERTASituato poco distante dai Navigli, Nebbia incarna molto bene il prototipo di bistrot moderno che va molto di moda in questi tempi. Arredo minimal, menù snello, ingredienti stagionali e piatti versatili che possono andare bene anche solo per un aperitivo, come i gustosi funghi “ostrica” fritti e serviti con maionese al miso fatta in casa assaggiati in apertura del nostro pasto. A seguire una pasta e piselli con gamberi rossi di Mazara, cozze e pecorino, dove la cottura della pasta era perfetta ma il sapore dolce dei legumi era preponderante sul resto. Gusto ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 1 aprile 2021)Via Evangelista Torricelli, 15 – 20136Tel. 02/82781557 Sito Internet: www..com Tipologia: tradizionale con spunti creativi Prezzi: antipasti 9/17€, primi 15€, secondi 17/25€, dolci 6€ Giorno di chiusura: Lunedì OFFERTASituato poco distante dai Navigli,incarna molto bene il prototipo di bistrot moderno che va molto di moda in questi tempi. Arredo minimal, menù snello, ingredienti stagionali e piatti versatili che possono andare bene anche solo per un aperitivo, come i gustosi funghi “ostrica” fritti e serviti con maionese al miso fatta in casa assaggiati in apertura del nostro pasto. A seguire una pasta e piselli con gamberi rossi di Mazara, cozze e pecorino, dove la cottura della pasta era perfetta ma il sapore dolce dei legumi era preponderante sul resto. Gusto ...

