Milan-Sampdoria: Rebic sì, Leao forse, Mandzukic no | Serie A News (Di mercoledì 31 marzo 2021) Ante Rebic è recuperato in vista di Milan-Sampdoria di sabato ore 12:30 a 'San Siro'. Ancora in dubbio il portoghese ed il croato Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 31 marzo 2021) Anteè recuperato in vista didi sabato ore 12:30 a 'San Siro'. Ancora in dubbio il portoghese ed il croato

Advertising

AntoVitiello : Squalifica ridotta per Ante #Rebic. L'attaccante del #Milan ci sarà contro la #Sampdoria - AntoVitiello : Allenamento in gruppo per #Rebic, recuperato per la partita contro la #Sampdoria Ancora personalizzato per #Leao #Milan - SkySport : ULTIM'ORA MILAN ? ACCOLTO IL RICORSO PER LA RIDUZIONE DELLA SQUALIFICA DI REBIC Il croato sarà a disposizione contr… - PianetaMilan : #MilanSampdoria: #Rebic sì, @RafaeLeao7 forse, @MarioMandzukic9 no | @SerieA #News - #Calcio #SerieA #SerieATIM… - notizie_milan : Verso Milan-Sampdoria: Brahim Diaz in dubbio -