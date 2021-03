Dietro le quinte di un matrimonio con Rosy?Landi

Leggi su cronachesalerno

(Di giovedì 1 aprile 2021) di Monica De Santis Rosy Landi è la titolare da dieci anni della “Wedding & Events Planner”. Nei giorni scorsi ha ricevuto il premio Wedding Award 2021 per la categoria Wedding Planner. Un importante riconoscimento, sia per la sua carriera che per il suo grande lavoro e che l’accredita come uno dei migliori fornitori di nozze del Paese. Residente a Fisciano, ha scelto di aprire la sua attività a Salerno in Via Lungomare Trieste, 26, dopo aver lavorato per anni nel settore del catering… “Tutto è iniziato ai tempi dell’Università. In attesa di completare gli studi decisi di fare qualche lavoretto per guadagnare qualcosina. Ho sempre avuto uno spirito organizzativo e creativo, così ho iniziato a lavorare prima nel settore Banqueting, poi con i migliori catering. In quel periodo la figura del “wedding planner” era una professione assente sul nostro territorio. Dopo aver terminato gli ...