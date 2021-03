Covid – Al via sperimentazione Interferone beta per cura a domicilio (Di mercoledì 31 marzo 2021) – Uno studio dell’’Istituto di Farmacologia Traslazionale (IFT) del CNR, in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità, e già approvato dall’AIFA, è pronto ad arruolare pazienti sul territorio romano per la sperimentazione dell’Interferone beta su 60 pazienti Covid paucisintomatici con un età di ultrasessantacinquenni nel proprio domicilio. I risultati della sperimentazione saranno analizzati dall’Istituto Superiore di Sanità per valutare l’efficacia del trattamento nel ridurre la progressione a forme più severe e nell’accelerare la negativizzazione. La sperimentazione sarà svolta dall’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive (INMI) “Lazzaro Spallanzani” che con l’Unità Speciale di Continuità Assistenziale Regionale (USCAR) monitorerà gli effetti del ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 31 marzo 2021) – Uno studio dell’’Istituto di Farmacologia Traslazionale (IFT) del CNR, in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità, e già approvato dall’AIFA, è pronto ad arruolare pazienti sul territorio romano per ladell’su 60 pazientipaucisintomatici con un età di ultrasessantacinquenni nel proprio. I risultati dellasaranno analizzati dall’Istituto Superiore di Sanità per valutare l’efficacia del trattamento nel ridurre la progressione a forme più severe e nell’accelerare la negativizzazione. Lasarà svolta dall’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive (INMI) “Lazzaro Spallanzani” che con l’Unità Speciale di Continuità Assistenziale Regionale (USCAR) monitorerà gli effetti del ...

