Cortesie per gli ospiti: Giada e Paola vs Furio e Matteo (Di mercoledì 31 marzo 2021) Martedì 30 marzo 2021 è andata in onda la seconda puntata della quattordicesima stagione di Cortesie per gli ospiti, il programma tv in onda su Real Time con una giuria formata da Csaba dalla Zorza, Roberto Valbuzzi e Diego Thomas. Qui trovate l'indice delle puntate in streaming. Giada e Paola vs Furio e Matteo La puntata vede protagoniste le due coppie formate da Giada e Paola contro Furio e Matteo. Il primo menù aveva per nome 'Lo stretto indispensabile', il secondo 'A tutto tartufo'. Ma chi ha avuto la meglio? Alla fine hanno vinto Giada e Paola con il punteggio di 26-21,5.

