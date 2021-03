Coraggio Letta e Conte | candidate una donna alla guida del prossimo governo

Leggi su dire

(Di mercoledì 31 marzo 2021) ROMA – Se non ora, quando? La pandemia da un lato, la crisi sociale ed economica dall’altro, spingono tutti, dal Governo ai partiti, dalle forze sociali fino al singolo cittadino, a ripensare il futuro dell’Italia. Che non sarà e non potrà più essere quello di prima, perché quel modello si è visto dove ci porta a sbattere. Davanti a noi tutti c’è una grande sfida, che non può essere affrontata ricorrendo ai soliti giochetti tattici per guadagnare lo zero virgola in più, ma presa di petto con idee e iniziative politiche veramente innovative.