Bianchi vuole il tempo pieno per tutti: “Deve essere sempre più diffuso. A scuola poca musica e sport” (Di mercoledì 31 marzo 2021) "Il tempo pieno è forma di scuola sempre più necessaria e Deve essere sempre più diffusa. Abbiamo intenzione di istituire il tempo pieno a livello nazionale": lo ha detto il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi che ha ricordato che nel Piano nazionale di rilancio e resilienza è previsto un piano contro la povertà educativa. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 31 marzo 2021) "Ilè forma dipiù necessaria epiù diffusa. Abbiamo intenzione di istituire ila livello nazionale": lo ha detto il ministro dell'Istruzione Patrizioche ha ricordato che nel Piano nazionale di rilancio e resilienza è previsto un piano contro la povertà educativa. L'articolo .

