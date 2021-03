Anthony Mackie vorrebbe un appuntamento con.. (Di mercoledì 31 marzo 2021) Anthony Mackie, la star della serie The Falcon and the Winter Soldier, ha svelato chi è la sua celebrity crush. Cosa ha detto Anthony Mackie? Vorrei avere un appuntamento con Jamie Lee Curtis, era così splendida in Una poltrona per due. “Hanno girato alcune scene di True Lies a New Orleans e mi ricordo, infatti, che sono uscito a vedere dove lo hanno girato sul lago e avevano quell’Harrier Jet che decollava, e Schwarzenegger volava a bordo dell’aereo e sparava dei missili contro il furgone. Avevo 14 o 15 anni, ero un ragazzino”. Sebastian Stan Sebastian Stan, invece, ha ammesso che dopo la sua famosa partecipazione al The Late Late Show accanto a Sharon Stone era quasi riuscito a ottenere un appuntamento con la star di Basic Instict. The Falcon and The Winter ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 31 marzo 2021), la star della serie The Falcon and the Winter Soldier, ha svelato chi è la sua celebrity crush. Cosa ha detto? Vorrei avere uncon Jamie Lee Curtis, era così splendida in Una poltrona per due. “Hanno girato alcune scene di True Lies a New Orleans e mi ricordo, infatti, che sono uscito a vedere dove lo hanno girato sul lago e avevano quell’Harrier Jet che decollava, e Schwarzenegger volava a bordo dell’aereo e sparava dei missili contro il furgone. Avevo 14 o 15 anni, ero un ragazzino”. Sebastian Stan Sebastian Stan, invece, ha ammesso che dopo la sua famosa partecipazione al The Late Late Show accanto a Sharon Stone era quasi riuscito a ottenere uncon la star di Basic Instict. The Falcon and The Winter ...

