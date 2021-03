SPID, sempre più accessibile: ora si può richiedere anche in tabaccheria (Di martedì 30 marzo 2021) SPID: Sistema Pubblico di Identità Digitale. Probabilmente la sua utilità è già nota ai più, ma molti ancora non ne conoscono funzioni e modalità per ottenerlo. Lo SPID è un sistema di autenticazione che consente ai cittadini di fruire dei servizi della Pubblica Amministrazione comodamente dai propri dispositivi digitali, come smartphone e tablet. Si tratta di un’identità digitale, una specie di documento di riconoscimento, che può essere utilizzato per servizi che spaziano dall’Inps all’Agenzia delle Entrate. Come fare Ora ottenerlo è diventato ancora più rapido e semplice: basta recarsi in tabaccheria. La richiesta di attivazione dello SPID può essere effettuata nelle tabaccherie e nei punti vendita abilitati Mooney ex Sisalpay. A partire dal 13 dicembre 2019, infatti, il servizio e la rete Banca 5 ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 30 marzo 2021): Sistema Pubblico di Identità Digitale. Probabilmente la sua utilità è già nota ai più, ma molti ancora non ne conoscono funzioni e modalità per ottenerlo. Loè un sistema di autenticazione che consente ai cittadini di fruire dei servizi della Pubblica Amministrazione comodamente dai propri dispositivi digitali, come smartphone e tablet. Si tratta di un’identità digitale, una specie di documento di riconoscimento, che può essere utilizzato per servizi che spaziano dall’Inps all’Agenzia delle Entrate. Come fare Ora ottenerlo è diventato ancora più rapido e semplice: basta recarsi in. La richiesta di attivazione dellopuò essere effettuata nelle tabaccherie e nei punti vendita abilitati Mooney ex Sisalpay. A partire dal 13 dicembre 2019, infatti, il servizio e la rete Banca 5 ...

