(Di martedì 30 marzo 2021) "Da sette anni subivo le sue violenze, ieri mi ha aggredito con un bastone allora iocorso in casa, ho preso la pistola per difendermi e mentre lui mi veniva addosso hoto". In due ore e ...

Advertising

CorriereQ : Spara e uccide figlio: padre, “mi sono difeso da aggressione” - ansa_marche : Spara e uccide figlio: padre, 'mi sono difeso da aggressione' - AnsaMarche : Spara e uccide figlio: padre, 'mi sono difeso da aggressione'. Nel Senigalliese 73enne arrestato. Ai Cc:'volevo mir… - leggoit : #Senigallia, padre spara e #uccide il #figlio. Il grido disperato della #mamma: «Quello è Alfredo, fatemelo vedere» - IlFattoNisseno : Italia, spara e uccide figlio: 73enne arrestato dopo interrogatorio -

Ultime Notizie dalla rete : Spara uccide

"Da sette anni subivo le sue violenze, ieri mi ha aggredito con un bastone allora io sono corso in casa, ho preso la pistola per difendermi e mentre lui mi veniva addosso ho sparato". In due ore e ..."Da sette anni subivo le sue violenze, ieri mi ha aggredito con un bastone allora io sono corso in casa, ho preso la pistola per difendermi e mentre lui mi veniva addosso ho sparato". In due ore e ...(ANSA) – ANCONA, 30 MAR – "Da sette anni subivo le sue violenze, ieri mi ha aggredito con un bastone allora io sono corso in casa, ho preso la pistola… ...(ANSA) – ANCONA, 30 MAR – "Da sette anni subivo le sue violenze, ieri mi ha aggredito con un bastone allora io sono corso in casa, ho preso la pistola per difendermi e mentre lui mi veniva addosso ho ...