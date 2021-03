Serie C, termina in pareggio il recupero della 24ª giornata: 1-1 tra Fermana e Perugia (Di martedì 30 marzo 2021) termina in parità il recupero della 24esima giornata di Serie C Girone B. 1-1 tra Fermana e Perugia: i ragazzi di Mister Caserta vanno avanti con Elia, colpiscono due pali con Falzerano e restano in dieci (al 35? rosso a Vano appena entrato), fino ad essere ripresi dai padroni di casa con Boateng. Serviva una vittoria al Grifo per accorciare sul Padova capolista, invece è arrivato solo un pareggio che lascia gli umbri a -6 dalla vetta con cinque gare ancora da giocare. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 30 marzo 2021)in parità il24esimadiC Girone B. 1-1 tra: i ragazzi di Mister Caserta vanno avanti con Elia, colpiscono due pali con Falzerano e restano in dieci (al 35? rosso a Vano appena entrato), fino ad essere ripresi dai padroni di casa con Boateng. Serviva una vittoria al Grifo per accorciare sul Padova capolista, invece è arrivato solo unche lascia gli umbri a -6 dalla vetta con cinque gare ancora da giocare. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Ultime Notizie dalla rete : Serie termina Serie C: Fermana - Perugia 1 - 1 Termina 1 - 1 il match che poteva regalare al Perugia il sorpasso in classifica ai danni del Sudtirol. Invece, nonostante il vantaggio dopo 18 minuti di gioco, grazie al gol di Elia, gli umbri nella ...

La lotta all'usura passa anche dal microcredito Il costante impegno dell'Associazione ha portato al conseguimento di una serie di riconoscimenti ...fronte al prestito o incorrono in ulteriori difficoltà? "La nostra attività di assistenza non termina ...

Serie C: Fermana-Perugia 1-1 Al vantaggio di Elia per gli ospiti, risponde nella ripresa il gol di Boateng. Invariate le posizioni in classifica: umbri terzi e marchigiani tredicesimi ...

