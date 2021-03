Serie A VPL, su PS prove di fuga; su Xbox tutti in pochi punti (ma VX300 Gaming primi in solitaria) (Di martedì 30 marzo 2021) Sesto e quinto turno nella Serie A VPL su PS e su Xbox. E se solo quattro giorni fa titolavamo Serie A VPL, su PS Evolute Gaming solitari in vetta; su Xbox Ascoli appaia VX300 Gaming, cosa è successo nel turno disputato ieri sera? Sostanzialmente, sul fronte PS sembra delinearsi un duo che potrebbe dominare il campionato, mentre su Xbox l’incertezza regna sovrana, con VX300 Gaming che torna capolista solitaria. Ma andiamo con ordine, ancora una volta. Serie A VPL PS, Evolute Gaming e OLDSCHOOL, prove di fuga? Nessuno sembra capace di fermare Evolute Gaming: sesta gara e sesta vittoria per i campioni in carica, seppur ... Leggi su esports247 (Di martedì 30 marzo 2021) Sesto e quinto turno nellaA VPL su PS e su. E se solo quattro giorni fa titolavamoA VPL, su PS Evolutesolitari in vetta; suAscoli appaia, cosa è successo nel turno disputato ieri sera? Sostanzialmente, sul fronte PS sembra delinearsi un duo che potrebbe dominare il campionato, mentre sul’incertezza regna sovrana, conche torna capolista. Ma andiamo con ordine, ancora una volta.A VPL PS, Evolutee OLDSCHOOL,di? Nessuno sembra capace di fermare Evolute: sesta gara e sesta vittoria per i campioni in carica, seppur ...

Advertising

esports247_it : Serie A @VPLItaly Su PS @EvoluteProClub e @oldschool_fifa provano a fuggire, su Xbox @Vx300Gaming da soli (ma ch… - SimoUpd : RT @jollyxsempre: @VPLItaly Serie B #Baslaresport- @UpdownEsports1 1-2?? @SimoUpd? @ilcimuzzo? Finalmente la prima vittoria in vpl siamo st… - Mercato_FVPA : RT @MarioMargiotta3: Ciao a tutti cerco club Td -ts-Dc da imparare Varie esperienze in molte leghe Tra cui cito le più importanti Serie A… - jollyxsempre : @VPLItaly Serie B #Baslaresport- @UpdownEsports1 1-2?? @SimoUpd? @ilcimuzzo? Finalmente la prima vittoria in vpl si… - COSMONAUTI1 : MATCH DAY @vpl_italy Serie C Giornata 6 Cosmonauti VS @trinaxesports Ore 23 #optionesci #ps4 #proclub #fifa21 -

Ultime Notizie dalla rete : Serie VPL Mondo eSports, Carrarese a caccia di playoff in VPG ... dopo aver raggiunto le finali della competizione VPL, è in lotta anche per il più importante campionato di Serie C VPG: quando mancano sette gare al termine i playoff sono a soli 4 punti, con lo ...

Carrarese eSports, questa sera semifinale playoff per la Serie B VPL Dopo un ottimo campionato sempre nelle posizioni di vertice e concluso in quinta posizione, la formazione virtuale azzurra si giocherà in queste due serate l'accesso alla Serie B VPL, lega nella ...

Carrarese eSports, questa sera semifinale playoff per la Serie B VPL La Voce Apuana ... dopo aver raggiunto le finali della competizione, è in lotta anche per il più importante campionato diC VPG: quando mancano sette gare al termine i playoff sono a soli 4 punti, con lo ...Dopo un ottimo campionato sempre nelle posizioni di vertice e concluso in quinta posizione, la formazione virtuale azzurra si giocherà in queste due serate l'accesso alla, lega nella ...