Pirlo deluso da Arthur: sta pensando di sostituirlo con Baronio o di richiamare Marchisio (Di martedì 30 marzo 2021) L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 30 marzo 2021) L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

giacav_ : @juventibus @leomendu9 Francamente con tutte le attenuanti del caso @Pirlo_official ha davvero deluso, non tanto pe… - JuventusUn : #Pirlo deluso dalla squadra, ce l'ha con questi due giocatori! #Juventus I NOMI -> - GiacPrioreschi : RT @Radio1Sport: ? Delio Rossi, ex allenatore di #Lazio e #Fiorentina, parla della precarietà del ruolo dell'allenatore e dice la sua sul c… - TheMattDP10 : ??JUVENTUS: GRAVISSIME PAROLE di PIRLO? | Sono un po' deluso - Radio1Rai : RT @Radio1Sport: ? Delio Rossi, ex allenatore di #Lazio e #Fiorentina, parla della precarietà del ruolo dell'allenatore e dice la sua sul c… -