Pasqua in zona rossa e visite a parenti e amici: come funziona lo spostamento anche fuori dal Comune (Di martedì 30 marzo 2021) Pasqua in zona rossa e visite a parenti e amici. Dal 3 al 5 aprile tutta l’Italia entra in zona rossa per le vacanze di Pasqua, ma sarà consentito far visita a casa di parenti e amici anche fuori dal Comune, nell’ambito della propria regione. Si potrà uscire una volta al giorno, ma oltre ai conviventi in un’abitazione potranno essere ricevuti al massimo due adulti, più eventuali minori e disabili a carico: ecco le regole sulle visite a parenti e amici a Pasqua in zona rossa. Il 3, 4 e 5 aprile tutta Italia entra in zona ... Leggi su limemagazine.eu (Di martedì 30 marzo 2021)in. Dal 3 al 5 aprile tutta l’Italia entra inper le vacanze di, ma sarà consentito far visita a casa didal, nell’ambito della propria regione. Si potrà uscire una volta al giorno, ma oltre ai conviventi in un’abitazione potranno essere ricevuti al massimo due adulti, più eventuali minori e disabili a carico: ecco le regole sullein. Il 3, 4 e 5 aprile tutta Italia entra in...

