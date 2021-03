Oroscopo Aprile | Leone

(Di martedì 30 marzo 2021) Life&People.it 23 luglio – 22 agosto Fin dall’antichità, la coccinella è un animale portafortuna. Secondo la tradizione, i 7 punti neri sulla sua livrea rossa, rappresentavano le Pleiadi, le 7 stelle luminose che guidavano i marinai nella navigazione. Affascinante, vero? Di certo c’è che le coccinelle sono predatrici fameliche di molti parassiti dannosi alle coltivazioni: un piccolo insetto dall’aspetto innocuo ma un alleato formidabile per la nostra alimentazione. Ciò di cui hai bisogno adesso è l’appoggio di sostenitori solidi e affidabili. Adconcentra le tue energie nella selezione di alleati in grado di sostenerti nel cammino verso la tua meta. Mi raccomando, però: non farti ingannare dalle apparenze! Rituale del mese: Aggiungi un piccolo ciondolo a forma di coccinella al tuo braccialetto preferito o al cinturino dell’orologio: ti aiuterà a scegliere ...

