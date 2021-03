(Di martedì 30 marzo 2021)non smette di stupire: dopo i nuovi Mi 11, il pieghevole Mi Mix Fold e tanti altri prodotti arriva anche ilMiPro 15non smette di sfornare novità succulente e per certi versi incredibili. In due giorni, infatti, sono state presentate davvero un sacco di prodotti interessanti. Ultimo, ma non di certo per importanza, è ilMiPro 15. Questosi presenta sicuramente bene esteticamente, corpo in metallo, spesso davvero irrisorio e look veramente piacevole. Caratteristiche tecniche e prezzi A bordo delquindici pollici dell’azienda ci sarà un processore Intel di 11° generazione (i5 o i7 a seconda della versione che acquisterete). Per quanto concerne la memoria, avremo 16 ...

Advertising

tuttoteKit : Mi Notebook Pro 15: Il nuovo modello di #Xiaomi con display OLED da 3,5K #MiNotebookPro15 #tuttotek - notebookitalia : I prossimi Xiaomi Mi Laptop Pro da 14' e 15.6' sono attesi ad aprile con una dotazione hardware aggiornata, basata… - gigibeltrame : Xiaomi Mi Laptop Pro 15 e 14 ufficiali: specifiche e prezzi #digilosofia - HDblog : Xiaomi Mi Laptop Pro 15 e 14 ufficiali: specifiche e prezzi - Plaffo : Xiaomi Mi Notebook Pro 2021: Schermo OLED, processori Intel di 11° generazione e ricarica da 100W! -

Ultime Notizie dalla rete : Notebook Pro

X iaomi non smette di stupire: dopo i nuovi Mi 11, il pieghevole Mi Mix Fold e tanti altri prodotti arriva anche il nuovo Mi15 Xiaomi non smette di sfornare novità succulente e per certi versi incredibili. In due giorni, infatti, sono state presentate davvero un sacco di prodotti interessanti. Ultimo, ma non ...Anche se non saranno certamente disponibili dalle nostre parti, i prossimi Xiaomi Misaranno acquistabili presso i soliti shop cinesi nel giro di qualche settimana, per cui vale comunque ...Xiaomi non smette di stupire: dopo i nuovi Mi 11, il pieghevole Mi Mix Fold e tanti altri prodotti arriva anche il nuovo Mi Notebook Pro 15.I prossimi Xiaomi Mi Notebook Pro da 14 pollici e 15.6 pollici sono attesi ad aprile con una dotazione hardware aggiornata, basata su processori Intel Tiger Lake H35, GPU Nvidia GeForce MX450 e displa ...