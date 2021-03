La Stagione 2 di COD Ritemprata con nuove Mappe | Modalità e molto altro…

Leggi su insidethegame.home.blog

(Di martedì 30 marzo 2021) Frenesia senza fine su Black Ops Cold War e Warzone col furioso proseguimento della2. In più, grazie aimplementazioni verrà ridotta la dimensione dei file di Warzone e Modern Warfare La2 Furiosa, in arrivo questa settimana su entrambi i giochi, includee funzioni per Black Ops Cold War,