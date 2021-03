"Dopo l'era Palamara al Csm è cambiato solo chi comanda il Sistema" (Di martedì 30 marzo 2021) Massimo Malpica Il presidente della giustizia tributaria: "L'unica differenza sono i rapporti di forza tra correnti" È alla guida del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, e per quattro anni ha presieduto la disciplinare del Csm, quando il «Sistema» di Luca Palamara era in piena azione. Ma per Antonio Leone, vicepresidente della Camera tra 2008 e 2013, la radiazione di Palamara non ha cambiato nulla. «L'unico cambiamento sospira è nei rapporti di forza fra correnti nel Csm. Grazie alle dimissioni spintanee dei togati presenti con lui all'hotel Champagne, i gruppi che persero le elezioni nel 2018 hanno ora la maggioranza. La corrente di Davigo, ad esempio, ha raddoppiato i propri componenti nel Plenum». In che modo si potrebbe ridurre il potere delle correnti al Csm? «Con un diverso ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 30 marzo 2021) Massimo Malpica Il presidente della giustizia tributaria: "L'unica differenza sono i rapporti di forza tra correnti" È alla guida del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, e per quattro anni ha presieduto la disciplinare del Csm, quando il «» di Lucaera in piena azione. Ma per Antonio Leone, vicepresidente della Camera tra 2008 e 2013, la radiazione dinon hanulla. «L'unico cambiamento sospira è nei rapporti di forza fra correnti nel Csm. Grazie alle dimissioni spintanee dei togati presenti con lui all'hotel Champagne, i gruppi che persero le elezioni nel 2018 hanno ora la maggioranza. La corrente di Davigo, ad esempio, ha raddoppiato i propri componenti nel Plenum». In che modo si potrebbe ridurre il potere delle correnti al Csm? «Con un diverso ...

