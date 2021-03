Di povertà | Black Country e di chi sta ai margini

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 30 marzo 2021) «Jesse, che era cresciuto soffocato dalla Bibbia come se fosse un paio di slip usati, a questo non aveva mai pensato». Windrush, in principio fu un nome, quello della nave, che a metà del secolo scorso, con a bordo poco meno di 500 lavoratori giamaicani, approdò in Gran Bretagna. Con quel nome cominciarono, presero vita e forma, le relazioni multiculturali sul suolo europeo, una faccenda importante che è accaduta non molto tempo fa, eppure molto distante nel tempo ci appare, perché da allora sono successe molte cose, da tutti i punti di vista, e soprattutto dal punto di vista degli incontri, delle mescolanze culturali, dell’integrazione (o del suo non compiersi). Proprio osservando l’Inghilterra, che sotto l’aspetto del vivere in multiculturalità, almeno dalla nostra miope distanza, ci pare più avanti di altri paesi europei e soprattutto del nostro, ci rendiamo conto che gli eredi di ...