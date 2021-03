(Di martedì 30 marzo 2021) Un altro sospiro di sollievo per Antonio Conte, che dopo Samir Handanovic con ogni probabilità recupererà anche Matiasin vista della trasferta di Bologna, in programma sabato sera: l'esito dei ...

Advertising

spalletters : RT @franvanni: Anche Vecino, dopo Handanovic, negativo al Covid #Inter - calciodangolo_ : ??L'#Inter recupera i pezzi: dopo #Handanovic, negativo anche #Vecino. Ci sarà contro il #Bologna??? - Angolo_Inter : ??L'#Inter recupera i pezzi: dopo #Handanovic, negativo anche #Vecino. Ci sarà contro il #Bologna??? - mirkonicolino : Dopo #Handanovic, anche #Vecino negativo al #Covid_19. A Conte restano da recuperare in vista di #BolognaInter solo… - sportli26181512 : Covid, Vecino torna negativo: De Vrij e D’Ambrosio ancora positivi: Covid, Vecino torna negativo: De Vrij e D’Ambro… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Vecino

Un altro sospiro di sollievo per Antonio Conte, che dopo Samir Handanovic con ogni probabilità recupererà anche Matiasin vista della trasferta di Bologna, in programma sabato sera: l'esito dei tamponi effettuati ieri ad Appiano Gentile, infatti, ha 'liberato' il centrocampista uruguaiano, di nuovo negativo ...MILANO - Dopo Handanovic , anchesi è negativizzato e torna a disposizione di Antonio Conte. Il centrocampista uruguaiano, colpito dalpochi giorni dopo la trasferta di Torino contro i granata, ha superato il virus e ...Dopo Handanovic, l’Inter recupera anche Vecino dallo stop per Coronavirus. Adesso gli unici due positivi restano de Vrij e D’Ambrosio L’Inter recupera pezzi, poiché dopo la guarigione di Handanovic è ...Dopo Samir Handanovic, un altro giocatore dell’Inter è negativo al Covid in seguito all’ultimo giro di tamponi. Si tratta di Matias Vecino, che è risultato negativo e dopo le visite di idoneità torner ...