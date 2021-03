Covid, Draghi: “Per luglio immunità in tutta Europa” (Di martedì 30 marzo 2021) Programmare le riaperture, tornare ad avere ‘gusto del futuro’, immunità a luglio. Tre punti chiave nelle parole del presidente del Consiglio, Mario Draghi, che ieri durante l’incontro con le Regioni sul piano vaccini anti Covid ha rimarcato come occorra ridare speranza al Paese. “Bisogna cominciare ad aver di nuovo il ‘gusto del futuro’. Occorre uscire da questa situazione di inattività. Sono certo che, tutti insieme, raggiungeremo qualunque obiettivo. Questa è la mia certezza, non è una speranza né un pronostico”, dice il premier. Il presidente del Consiglio rinnova dunque l’invito a iniziare a guardare al futuro con ottimismo, sottolineando come la campagna vaccinale stia andando migliorando continuamente e rapidamente. Gli obiettivi prefissati per aprile e maggio, in riferimento alle forniture di vaccini e al ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 30 marzo 2021) Programmare le riaperture, tornare ad avere ‘gusto del futuro’,. Tre punti chiave nelle parole del presidente del Consiglio, Mario, che ieri durante l’incontro con le Regioni sul piano vaccini antiha rimarcato come occorra ridare speranza al Paese. “Bisogna cominciare ad aver di nuovo il ‘gusto del futuro’. Occorre uscire da questa situazione di inattività. Sono certo che, tutti insieme, raggiungeremo qualunque obiettivo. Questa è la mia certezza, non è una speranza né un pronostico”, dice il premier. Il presidente del Consiglio rinnova dunque l’invito a iniziare a guardare al futuro con ottimismo, sottolineando come la campagna vaccinale stia andando migliorando continuamente e rapidamente. Gli obiettivi prefissati per aprile e maggio, in riferimento alle forniture di vaccini e al ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il presidente del Consiglio Mario Draghi parteciperà all'incontro previsto domani pomeriggio tra governo e regioni… - LegaSalvini : COVID, SALVINI: «AL FIANCO DI DRAGHI PER RIAPRIRE DOPO PASQUA» - LegaSalvini : COVID, SALVINI: 'LAVORIAMO AL FIANCO DI DRAGHI PER VACCINI, RIMBORSI E RIAPERTURE DOPO PASQUA' - Tony47560189 : RT @byoblu: Draghi ha avanzato l'ipotesi di adottare la linea dura verso gli operatori sanitari che rifiutano la somministrazione del vacci… - guscabin : RT @OGiannino: Nell’anno del COVID con morti a pioggia non sono riusciti a spendere 1€ dei 713mln stanziati per potenziare ospedali, e in 5… -