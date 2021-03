Avanti un Altro’, Himorta diventa un vero fumetto: “Sono una supereroina” (Di martedì 30 marzo 2021) La bellissima Himorta diventa una supereroina in un fumetto, la ‘Signorina manga’ di Avanti un altro al settimo cielo per l’uscita del suo primo fumetto Himorta nell’ambito cosplay è l’influencer donna… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 30 marzo 2021) La bellissimaunain un, la ‘Signorina manga’ diun altro al settimo cielo per l’uscita del suo primonell’ambito cosplay è l’influencer donna… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

