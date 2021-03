“Attento, aveva una storia finta…”. L’ex di Giulia Salemi vuota il sacco, tutta la verità a Pierpaolo Pretelli (Di martedì 30 marzo 2021) “Stai Attento. In ogni reality show Giulia aveva una finta storia d’amore. Mi sono sentito usato da lei”. Con queste parole L’ex di Giulia Salemi mette in guardia Pierpaolo Pretelli, attuale fidanzato dell’influencer milanese conosciuta all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5. I due si sono lentamente innamorati e senza troppi preamboli hanno iniziato a non poter fare più a meno l’uno dell’altro, prima all’interno della casa di Cinecittà, poi, finita l’esperienza nel reality show condotto da Alfonso Signorini, i due hanno continuato a frequentarsi ufficializzando la loro storia d’amore. Anche a distanza di un mese dalla fine del ‘Grande Fratello Vip’ la loro relazione sta andando avanti a gonfie vele, con ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 30 marzo 2021) “Stai. In ogni reality showuna fintad’amore. Mi sono sentito usato da lei”. Con queste paroledimette in guardia, attuale fidanzato dell’influencer milanese conosciuta all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5. I due si sono lentamente innamorati e senza troppi preamboli hanno iniziato a non poter fare più a meno l’uno dell’altro, prima all’interno della casa di Cinecittà, poi, finita l’esperienza nel reality show condotto da Alfonso Signorini, i due hanno continuato a frequentarsi ufficializzando la lorod’amore. Anche a distanza di un mese dalla fine del ‘Grande Fratello Vip’ la loro relazione sta andando avanti a gonfie vele, con ...

