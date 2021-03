Ansia Milan, Ibrahimovic interrompe l'allenamento con la Svezia (Di martedì 30 marzo 2021) Apprensione in casa Milan per le condizioni di Zlatan Ibrahimovic che oggi, durante l'allenamento della nazionale svedese, si è fermato improvvisamente. Il 39enne attaccante rossonero ha interrotto la ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 30 marzo 2021) Apprensione in casaper le condizioni di Zlatanche oggi, durante l'della nazionale svedese, si è fermato improvvisamente. Il 39enne attaccante rossonero ha interrotto la ...

