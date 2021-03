VIDEO Macedonia-Liechtenstein, pokerissimo macedone: a segno gli ex Palermo Trajkovski e Nestorovski (Di lunedì 29 marzo 2021) Macedonia forza cinque.La nazionale macedone ha superato con un netto 5-0 il modesto Liechtenstein, alle reti di Bardhi ed Elmas si sono uniti i gol di due vecchie conoscenze del Palermo. Doppietta per l'ex esterno d'attacco rosanero Aleksandar Trajkovski e rigore trasformato per l'ex centravanti Ilija Nestorovski. Rivedi i gol della sfida. Leggi su mediagol (Di lunedì 29 marzo 2021)forza cinque.La nazionaleha superato con un netto 5-0 il modesto, alle reti di Bardhi ed Elmas si sono uniti i gol di due vecchie conoscenze del. Doppietta per l'ex esterno d'attacco rosanero Aleksandare rigore trasformato per l'ex centravanti Ilija. Rivedi i gol della sfida.

Advertising

WiAnselmo : #Video Macedonia-Liechtenstein, pokerissimo macedone: a segno gli ex #Palermo Trajkovski e Nestorovski - Mediagol : #Video Macedonia-Liechtenstein, pokerissimo macedone: a segno gli ex #Palermo Trajkovski e Nestorovski - ILOVEPACALCIO : Show dell’ex #rosanero #Trajkovski con la #Macedonia: doppietta per l’attaccante (VIDEO) - Ilovepalermocalcio - SIMONE4ESPOSITO : RT @CalcioNapoli24: - CalcioNapoli24 : -