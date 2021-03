Vaccino | Curcio | “Non ci interessano classifiche | ognuno faccia la sua parte”

Leggi su dire

(Di lunedì 29 marzo 2021) GENOVA – “Non siamo in giro a mettere voti e fare classifiche, questo non ci interessa. Ci interessa che il sistema Paese vada avanti insieme e siamo pronti a dare più supporto dove più c’è necessità. Non fermiamoci ai numeri, ma utilizziamoli per fare dei salti in avanti”. Così il capo del dipartimento nazionale della Protezione civile, Fabrizio Curcio, stamattina a Genova all’inaugurazione dell’hub vaccinale alla Fiera. “A noi interessa che ci si vaccini: c’è un compito dello Stato nella sua interezza, non solo nella parte centrale”, aggiunge Curcio.