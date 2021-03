Traffico Roma del 29-03-2021 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 29 marzo 2021) Luceverdedalla redazioneregolare sul grande raccordo anulare sul percorso Urbano della A24-teramo ancora prudenza su via Pontina dove per un forte afflusso di mezzi pesanti sono possibili rallentamenti tra Pomezia e Montedoro in direzione della capitale e città segnaliamo un incidente al momento in via Anagnina all’altezza di via Cinquefrondi in direzione fuoriproseguono i lavori di manutenzione per il viadotto di Corso di Francia sono possibili disagi tra Viale maresciallo pilsudski di via Sassi di San Giuliano perché diretto su via Flaminia per permettere l’avanzamento dei lavori Inoltre in programma la prossima chiusura di insieme alle rampe di accesso per chi proviene da via Giulio gaudini i lavori di potatura su Viale delle Milizie Gli interventi di manutenzione provocano la chiusura ...