Torino Juve | Nkoulou si allena a casa e aspetta un tampone negativo

Nicolas Nkoulou sta meglio ed è pronto a tornare ma aspetta ancora un tampone negativo: le ultime sul difensore granata Migliorano le condizioni di Nicolas Nkoulou, positivo al Covid dallo scorso 26 febbraio e ancora in isolamento. Le sue condizioni migliorano, ma non si è ancora negativizzato. Come riporta l'ANSA il camerunense del Torino ha quindi ripreso gli allenamenti, ma a casa. Per tornare al Filadelfia deve aspettare il tampone negativo e, poi, sostenere le visite mediche. Con ogni probabilità, quindi, Nkoulou non sarà arruolabile per il derby di sabato contro la Juventus.

