Sophie Codegoni e Matteo Ranieri | è finita tra i due ex di Uomini e Donne | Giorgio Di Bonaventura commenta la rottura

(Di lunedì 29 marzo 2021) Come spesso capita in quel di, molte coppie che sembrano essere destinate a lunghi percorsi davanti alle telecamere, una volta catapultate nella realtà di tutti i giorni faticano a resistere. Una storia che si ripetete e che è toccata in sorte anche a, la 18enne ex tronista di questa edizione diche era giunta alla scelta finale aventi ben chiari i suoi sentimenti nei confronti di. Un po’ di difficoltà iniziali, poi la lontananza e qualche litigio dato probabilmente da alcune tensioni latenti hanno fatto sì che la coppia decidesse di separarsi a pochissimo dall’uscita dal programma. Are quella che sembra essere a tutti gli effetti una...

e Matteo Ranieri, sulla rottura parla Giorgio Di Bonaventura. Non poteva che prendere la parola anche l'ex corteggiatore o meglio la 'non scelta' della tronista. In un periodo in cui ...Dopo una scelta emozionante, che ha incantato i fan di Uomini e Donne , l' ex tronistaha annunciato in lacrime la rottura con Matteo Ranieri. Il corteggiatore del Trono Classico ha confermato la notizia, mentre la non - scelta Giorgio Di Bonaventura ha risposto alle ...Come spesso capita in quel di Uomini e Donne, molte coppie che sembrano essere destinate a lunghi percorsi davanti alle telecamere, una volta catapultate nella realtà di tutti i giorni faticano a resi ...Il cestista abruzzese, alla notizia della rottura tra l'ex tronista e il corteggiatore ligure, è stato tempestato di domande sui social. Domande alle quali ha risposto con un: "Non penso a nulla" ...