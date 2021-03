Secondo scivolone per Joe Biden (Di lunedì 29 marzo 2021) Molti lo avevano previsto, pochi ci credevano, ma i Tam Tam negativi sui temi della distensione durante le elezioni USA ci sono stati, e ora si presentano le evidenze. La Russia ha richiamato il proprio ambasciatore negli Stati Uniti Anatoly Antonov dopo i commenti sul presidente russo Vladimir Putin fatti dal presidente statunitense Joe Biden durante un’intervista data martedì al canale televisivo statunitense ABC News. Nell’intervista Biden stava commentando la possibilità che il governo russo abbia cercato di favorire la rielezione di Donald Trump alle elezioni presidenziali del 2020, senza successo, come sostenuto dall’intelligence statunitense in un rapporto appena pubblicato. Biden ha detto che il presidente russo Vladimir Putin avrebbe “pagato il prezzo» della sua intromissione nelle elezioni americane. Rispondendo alla domanda ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 29 marzo 2021) Molti lo avevano previsto, pochi ci credevano, ma i Tam Tam negativi sui temi della distensione durante le elezioni USA ci sono stati, e ora si presentano le evidenze. La Russia ha richiamato il proprio ambasciatore negli Stati Uniti Anatoly Antonov dopo i commenti sul presidente russo Vladimir Putin fatti dal presidente statunitense Joedurante un’intervista data martedì al canale televisivo statunitense ABC News. Nell’intervistastava commentando la possibilità che il governo russo abbia cercato di favorire la rielezione di Donald Trump alle elezioni presidenziali del 2020, senza successo, come sostenuto dall’intelligence statunitense in un rapporto appena pubblicato.ha detto che il presidente russo Vladimir Putin avrebbe “pagato il prezzo» della sua intromissione nelle elezioni americane. Rispondendo alla domanda ...

