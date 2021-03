Pandemia Covid-19, l’OMS ribadisce: “Improbabile ipotesi fuga da laboratorio” (Di lunedì 29 marzo 2021) (Teleborsa) – L’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) esclude che la Pandemia di Covid-19 sia stata causata da una fuga di laboratorio. E’ quanto emerge dal rapporto degli esperti, visionato da Afp, in seguito alla missione che ad inizio febbraio ha portato gli scienziati dell’OMS a ripercorrere il lungo viaggio fatto dal coronavirus. L’ipotesi di un incidente di laboratorio viene ritenuta “estremamente Improbabile”. In ogni caso le “le piste sono ancora tutte aperte” e resta in piedi la teoria che il virus sia stato trasferito all’uomo dai pipistrelli tramite un animale-veicolo, che fra tutte le teorie viene giudicala “probabile” o “molto probabile”. Già durante la visita a Pechino gli esperti avevano definito la teoria di una ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 29 marzo 2021) (Teleborsa) – L’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) esclude che ladi-19 sia stata causata da unadi. E’ quanto emerge dal rapporto degli esperti, visionato da Afp, in seguito alla missione che ad inizio febbraio ha portato gli scienziati dela ripercorrere il lungo viaggio fatto dal coronavirus. L’di un incidente diviene ritenuta “estremamente”. In ogni caso le “le piste sono ancora tutte aperte” e resta in piedi la teoria che il virus sia stato trasferito all’uomo dai pipistrelli tramite un animale-veicolo, che fra tutte le teorie viene giudicala “probabile” o “molto probabile”. Già durante la visita a Pechino gli esperti avevano definito la teoria di una ...

