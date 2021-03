Non si può essere complici del regime birmano (Di lunedì 29 marzo 2021) Due membri permanenti del Consiglio di sicurezza dell’Onu hanno partecipato alla sfilata di un esercito golpista e autore di un massacro. Le aziende straniere continuano a versare soldi al regime. Bisogna cambiare direzione subito. Leggi Leggi su internazionale (Di lunedì 29 marzo 2021) Due membri permanenti del Consiglio di sicurezza dell’Onu hanno partecipato alla sfilata di un esercito golpista e autore di un massacro. Le aziende straniere continuano a versare soldi al. Bisogna cambiare direzione subito. Leggi

Ultime Notizie dalla rete : Non può "Pasqua all'estero ma niente viaggi in Italia", l'ira degli albergatori Per il Presidente Giuseppe Roscioli si tratta di una situazione assurda: "Non riesco a capire la logica di queste disposizioni," ha detto. "Ad oggi un milanese può liberamente, previo tampone ...

Quanto potrebbe costare l'abbonamento a Dazn per vedere la serie A Per quanto riguarda i prezzi, invece, la Diquattro non dichiara ancora nessuna cifra ufficiale, ma rassicura: ' Chi ama il calcio può stare tranquillo. Non possiamo dare ancora una cifra precisa, ma ...

