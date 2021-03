Morte figlia Carlo Urbani, indagato pusher (Di lunedì 29 marzo 2021) E’ stato iscritto nel registro degli indagati il pusher siriano nel cui appartamento è stata trovata morta sabato scorso Maddalena Urbani, la figlia ventunenne del medico-eroe Carlo Urbani che per primo isolò il virus della Sars. Nel fascicolo, coordinato dal procuratore aggiunto Nunzia D’Elia, si procede per l’ipotesi di Morte come conseguenza di altro reato. Questa mattina, intanto, la procura ha conferito l’incarico per l’autopsia che verrà eseguita domani presso il Policlinico Gemelli. Sono stati disposti inoltri gli esami tossicologici. La ragazza è stata trovata morta sabato nell’abitazione in zona Cassia dove il siriano era agli arresti domiciliari per droga. L’uomo domenica è stato poi arrestato dalla Polizia per detenzione di sostanza stupefacente. L'articolo proviene da ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 29 marzo 2021) E’ stato iscritto nel registro degli indagati ilsiriano nel cui appartamento è stata trovata morta sabato scorso Maddalena, laventunenne del medico-eroeche per primo isolò il virus della Sars. Nel fascicolo, coordinato dal procuratore aggiunto Nunzia D’Elia, si procede per l’ipotesi dicome conseguenza di altro reato. Questa mattina, intanto, la procura ha conferito l’incarico per l’autopsia che verrà eseguita domani presso il Policlinico Gemelli. Sono stati disposti inoltri gli esami tossicologici. La ragazza è stata trovata morta sabato nell’abitazione in zona Cassia dove il siriano era agli arresti domiciliari per droga. L’uomo domenica è stato poi arrestato dalla Polizia per detenzione di sostanza stupefacente. L'articolo proviene da ...

