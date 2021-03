In Liguria Pasqua blindata: vietati i trasferimenti nelle seconde case (Di lunedì 29 marzo 2021) In Liguria sarà vietato venire nelle seconde case e sulle barche da mercoledì prossimo e fino al luned’ dopo Pasqua. Lo ha annunciato il presidente Giovanni Toti. Il presidente ha spiegato che il provvedimento è necessario, e sarà firmato nelle prossime ore, per evitare un aumento dei contagi. “Riguarda anche le barche perchè in molte località molti turisti usano le barche come casa”. “Lo prendo a malincuore ma è necessario” ha detto. “L’ordinanza prevederà il divieto di arrivare in Liguria a partire da mercoledì” ha precisato Toti. “Altre regioni lo hanno già fatto come Toscana e Valle d’Aosta - ha aggiunto - per cui c’è una reciprocità”. Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 29 marzo 2021) Insarà vietato veniree sulle barche da mercoledì prossimo e fino al luned’ dopo. Lo ha annunciato il presidente Giovanni Toti. Il presidente ha spiegato che il provvedimento è necessario, e sarà firmatoprossime ore, per evitare un aumento dei contagi. “Riguarda anche le barche perchè in molte località molti turisti usano le barche come casa”. “Lo prendo a malincuore ma è necessario” ha detto. “L’ordinanza prevederà il divieto di arrivare ina partire da mercoledì” ha precisato Toti. “Altre regioni lo hanno già fatto come Toscana e Valle d’Aosta - ha aggiunto - per cui c’è una reciprocità”.

