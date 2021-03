“Hai parlato abbastanza”. Elisabetta Gregoraci non resta in silenzio. Scoppia dopo l’ultima rivelazione di Pierpaolo Pretelli (Di lunedì 29 marzo 2021) Tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli dentro la casa del Grande Fratello Vip 5 qualcosa era scattato. E fin qui i dubbi sono pochi. Poi però una vera relazione non è mai sbocciata. Troppo distanti e diversi i caratteri, forse, dell’ex velino e della super vip ex di Flavio Briatore.Che, tra l’altro, non solo ha abbandonato anzi tempo la Casa per riabbracciare a Natale il figlio Nathan Falco, ma è stata pure paparazzata con altri uomini una volta fuori dal reality. E tra i due, almeno in un primo momento, sembrava che quello rimasto più ‘scottato’ fosse stato lui. Che adesso, però, è felice al fianco di Giulia Salemi. Tuttavia Pierpaolo continua a mandare frecciatine a Elisabetta. l’ultima, in particolare, fa parecchio discutere. Intanto va detto che ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 29 marzo 2021) Tradentro la casa del Grande Fratello Vip 5 qualcosa era scattato. E fin qui i dubbi sono pochi. Poi però una vera relazione non è mai sbocciata. Troppo distanti e diversi i caratteri, forse, dell’ex velino e della super vip ex di Flavio Briatore.Che, tra l’altro, non solo ha abbandonato anzi tempo la Casa per riabbracciare a Natale il figlio Nathan Falco, ma è stata pure paparazzata con altri uomini una volta fuori dal reality. E tra i due, almeno in un primo momento, sembrava che quello rimasto più ‘scottato’ fosse stato lui. Che adesso, però, è felice al fianco di Giulia Salemi. Tuttaviacontinua a mandare frecciatine a, in particolare, fa parecchio discutere. Intanto va detto che ...

Advertising

JacopoAttanasio : @DogeViva Tiri in ballo cose di cui io non ho mai parlato, senza conoscere la mia opinione al riguardo e solo sulla… - onlyvmxri : @28HABITX HAI PARLATO PROPRIO TU - GiovaQuez : @ClaudioCattivo @CIaudiaGiulia @petunianelsole Chi non sa leggere sei tu, pupazzetto anonimo. Ho parlato di comunic… - zdizorro12 : @EstiamoIn Hai visto un un'altra diretta mi sa. L'unico gelo al limite e quando hanno parlato di Giulia, che Carlot… - Changulan_ : @anglsinner Viene ridicolizzato da entrambi i sessi in egual misura. Soprattutto se si arriva vergini a 20/30 anni… -

Ultime Notizie dalla rete : Hai parlato Ermal Meta, la lettera a Leonardo Lamacchia eliminato da Amici 2021 ... non l'ho mai commentato e mai ne ho parlato . Non l'ho fatto perché non volevo che si dicesse che ... Ti ho visto piangere e non credevo che mi avrebbe fatto quell'effetto perché la mia spalla l'hai ...

Amici 20, Ermal Meta sull'eliminazione di Leonardo Lamacchia: "La dentro eri il più bravo" Hai fatto più fatica di altri a star chiuso. Per una questione di vissuto e di anagrafe, a vivere ... non ho mai interferito con il tuo percorso ad #amici20, non l'ho mai commentato e mai ne ho parlato.

MotoGP, Espargarò: Tutti vorrebbero Dovizioso in squadra, gli ho già parlato GPone Ag. Edera: "Aveva bisogno di giocare. Futuro a Reggio? Ora non ci pensiamo" Intervistato da seriebnews.com, Beppe Galli, che ha parlato diffusamente di Andrea Cistana (difensore che, in caso di salvezza, potrebbe tradursi in obiettivo di mercato per il Toro), ha ...

Etro, possibile interesse da parte di L Catterton la maison abbia già attirato l’interesse dei fondi (nel 2019 Wwd aveva parlato di Mayhoola, la holding che fa capo alla famiglia reale del Qatar, già controllante di Valentino, Pal Zileri e Balmain). ...

... non l'ho mai commentato e mai ne ho. Non l'ho fatto perché non volevo che si dicesse che ... Ti ho visto piangere e non credevo che mi avrebbe fatto quell'effetto perché la mia spalla l'...fatto più fatica di altri a star chiuso. Per una questione di vissuto e di anagrafe, a vivere ... non ho mai interferito con il tuo percorso ad #amici20, non l'ho mai commentato e mai ne hoIntervistato da seriebnews.com, Beppe Galli, che ha parlato diffusamente di Andrea Cistana (difensore che, in caso di salvezza, potrebbe tradursi in obiettivo di mercato per il Toro), ha ...la maison abbia già attirato l’interesse dei fondi (nel 2019 Wwd aveva parlato di Mayhoola, la holding che fa capo alla famiglia reale del Qatar, già controllante di Valentino, Pal Zileri e Balmain). ...