Grosseto: 36enne accoltellato in centro, grave all'ospedale

Un 36enne, libico, è stato accoltellato all'addome nel centro di Grosseto e verserebbe in gravissime condizioni all'ospedale Le Scotte di Siena, dove è stato trasportato con l'elicottero

Un 36enne, libico, è stato accoltellato all'addome nel centro di Grosseto e verserebbe in gravissime condizioni all'ospedale Le Scotte di Siena, dove è stato trasportato con l'elicottero per essere ...

GROSSETO: Il fatto è avvenuto in pieno centro, il ferito era insieme a una ragazza. È stato poi portato d'urgenza all'ospedale di Siena. L'aggressore è fuggito ...

