Fonderie a Buccino | sindaci in commissione Aree Interne Cammarano | “Regione ascolti territori”

(Di lunedì 29 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minuti(Sa) – “Laprenda una posizione precisa su cosa intende fare sui distretti industriali agroalimentari per tutelare i cittadini e iche non vogliono industrie impattati come lesul loroo e che hanno indirizzato lo sviluppoale sul comparto agroalimentare”. Non usa mezzi termini, il consigliere regionale del M5S e presidente dellaregionale, Michele, che questa mattina ha udito idel cratere, dell’Irpinia e il presidente dell’Ente Riserve Naturali Foce Sele-Tanagro, Antonio Briscione, inregionale, sulla questione delocalizzazione...

... dove sono ora situate le, è un'area completamente urbanizzata, non più industriale, insistere ancora su quella zona è difficile. Il nuovo impianto adovrebbe sorgere in un'area ...... Vincenzo De Luca, per scongiurare la delocalizzazione dellePisano nella zona industriale di. È quanto promesso ieri sera - come riporta il sito web anteprima24.it - durante un ...“La scelta di delocalizzare le Fonderie Pisano dall’area di Fratte, a Salerno, al comune di Buccino, non può non essere assunta senza che prima non vi sia stata una fase di ascolto delle tante realtà ...SALERNO – “La scelta di delocalizzare le Fonderie Pisano dall’area di Fratte, a Salerno, al comune di Buccino, non può non essere assunta senza che prima non vi sia stata una fase di ascolto delle tan ...