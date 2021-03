Enrico Vaime | è morto il Maestro del varietà

(Di lunedì 29 marzo 2021) Èa 86 anni, davvero un pezzo di storia della televisione italiana. L’autore, uno dei grandi padri del, si è spento domenica 28 marzo al Policlinico Gemelli di Roma, l’amico Maurizio Costanzo dice che era malato da tempo. A dare la notizia, attraverso un tweet, è stato il collega Fabio Di Iorio: «era la persona più bella, colta e intelligente del mondo. Non c’è più e siamo tutti tanto più poveri». https://twitter.com/diiorio f/status/1376268251211182085è stato uno dei più prolifici autori di teatro e diradiofonico e televisivo fra gli anni Sessanta e Settanta. Il suo nome è stato a lungo legato a quello di Italo Terzoli, l'altra metà di una coppia che ha firmato commedie, ...

Advertising

Corriere : È morto Enrico Vaime, uno dei più grandi autori della tv e della radio italiana - Agenzia_Ansa : E' morto Enrico Vaime, tra i più stimati autori di radio e tv. Aveva 85 anni #ANSA - GassmanGassmann : Addio ad Enrico Vaime, sempre acuto, intelligente, leggero, mai superficiale. RIP. ???? - silvia_forlai : RT @GassmanGassmann: Addio ad Enrico Vaime, sempre acuto, intelligente, leggero, mai superficiale. RIP. ???? - tommasobenocci : RT @effetronky: Enrico Vaime, l'ironia nella vita Il mio ricordo per @OlnewsI ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Enrico Vaime

ANSA Nuova Europa

Orietta Berti ha ricordato anche, grande autore recentemente scomparso: "Ho imparato tante cose da lui, da lui si imparavano tante cose, una persona perfetta come uomo e come autore". ...L'annuncio della morte di: un vuoto incolmabile nel mondo dello spettacolo italiano, dalla radio alla televisione. La puntata di domenica 28 marzo 2021 di Che Tempo Che Fa è stata tutt'altro che gioiosa. In quest'...Enrico Vaime, autore tv e drammaturgo, si è spento a Roma a 85 anni. Sui social il cordoglio dei colleghi e degli amici del mondo dello spettacolo. Il mondo dello spettacolo piange Enrico Vaime, il ...Roma - Morto Enrico Vaime, uno dei più grandi autori della radio e della televisione. Aveva 85 anni ed era ricoverato al Gemelli. A dare la notizia, attraverso un tweet, è stato il collega Fabio Di Io ...