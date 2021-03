Caressa | «Cercheremo di offrire ai nostri abbonati il massimo»

Leggi su calcioefinanza

(Di lunedì 29 marzo 2021) Per la prima volta dopo quasi 20 anni, Sky non sarà il player principale della Serie A. La piattaforma di sport in streaming Dazn ha infatti avuto la meglio nella gara per i diritti televisivi delcampionato italiano per il ciclo triennale 2021-2024. A seguito di questa “sconfitta”, Valerio Staffelli – inviato di Striscia L'articolo