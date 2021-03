Calcio: Nicolato replica a ct Spagna, ‘noi aggressivi ma non antisportivi’ (Di lunedì 29 marzo 2021) Roma, 29 mar. – (Adnkronos) – “Mi dispiace che il ct della Spagna abbia detto questo. Non mi pare di aver visto un solo intervento violento. Anzi, forse loro hanno pure accentuato un po’… Forse lui venendo da così tante partite di fila con almeno un gol segnato ci è rimasto male: non riesco a segnare quindi ti accuso di anti-sportività”. Il ct dell’Italia Under 21, Paolo Nicolato, replica al collega spagnolo, Luis De La Fuente, che ha accusato gli azzurri di antisportività per il match di sabato scorso che le due nazionali hanno pareggiato 0-0. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 29 marzo 2021) Roma, 29 mar. – (Adnkronos) – “Mi dispiace che il ct dellaabbia detto questo. Non mi pare di aver visto un solo intervento violento. Anzi, forse loro hanno pure accentuato un po’… Forse lui venendo da così tante partite di fila con almeno un gol segnato ci è rimasto male: non riesco a segnare quindi ti accuso di anti-sportività”. Il ct dell’Italia Under 21, Paoloal collega spagnolo, Luis De La Fuente, che ha accusato gli azzurri di antisportività per il match di sabato scorso che le due nazionali hanno pareggiato 0-0. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

