Blitz dei Carabinieri in una piazza di spaccio. 5 in manette (Di lunedì 29 marzo 2021) Prosegue senza sosta e con proficui risultati l’attività antidroga dei Carabinieri della Stazione di Roma Tor Bella Monaca che ha permesso nella serata di ieri di arrestare ben 5 persone, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, e di ricostruire anche i vari ruoli all’interno della piazza di spaccio. A finire in manette sono stati un romano di 20 anni, un 21enne di Genzano, una donna di 44 anni originaria della provincia di Messina, un 31enne algerino e un 24enne di Colleferro, tutti pregiudicati. I militari, impegnati da diverso tempo in una attività di monitoraggio di una nota piazza di spaccio di via dell’Archeologia, hanno notato come i 5 sospettati fossero perfettamente coordinati tra loro, sia nella gestione della “clientela”, sia nei ... Leggi su forzearmatenews (Di lunedì 29 marzo 2021) Prosegue senza sosta e con proficui risultati l’attività antidroga deidella Stazione di Roma Tor Bella Monaca che ha permesso nella serata di ieri di arrestare ben 5 persone, con l’accusa di detenzione ai fini didi stupefacenti, e di ricostruire anche i vari ruoli all’interno delladi. A finire insono stati un romano di 20 anni, un 21enne di Genzano, una donna di 44 anni originaria della provincia di Messina, un 31enne algerino e un 24enne di Colleferro, tutti pregiudicati. I militari, impegnati da diverso tempo in una attività di monitoraggio di una notadidi via dell’Archeologia, hanno notato come i 5 sospettati fossero perfettamente coordinati tra loro, sia nella gestione della “clientela”, sia nei ...

Advertising

fattoquotidiano : CAMICI ALLA LOMBARDIA L'assessore al Bilancio Davide Caparini disinstallò WhatsApp poco prima del blitz dei finanzi… - Ettore_Rosato : L'ultima giravolta è di Nicola #Morra, senatore anti-casta, eletto con i 5 Stelle. È stato eletto per cancellare i… - lucianonobili : #Scanzi salta la fila per vaccinarsi prima. #Morra non vuole essere da meno. E per far vaccinare i parenti fa il bl… - NewsCronacaCE : Blitz dei Carabinieri nel territorio casalese, 4 arresti - trotskystavero : RT @CCKKI: Militarmente parlando, che fine farà Molinari se cade Bibi? #Vaccino, #Molinari: 'Così #Nethanyhau si è assicurato #20mln di do… -