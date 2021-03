Black Adam: The Rock rivela la nuova data d'uscita con un video speciale (Di lunedì 29 marzo 2021) Dwayne The Rock Johnson ha svelato la nuova data d'uscita di Black Adam con un video molto speciale girato a New York City. Uno dei titoli DC più attesi è Black Adam, il nuovo cinecomic con Dwayne Johnson. La star ha annunciato la data d'uscita ufficiale con un video pubblicato su Instagram che mostra il nuovo annuncio proiettato nella maestosa Times Square di New York City. Come scopriamo dal video pubblicato da Dwayne Johnson su Instagram, Black Adam uscirà il 29 luglio 2022. Nel video si nota che la pubblicità riferita alla nuova release del cinecomic è proiettata sugli schermi ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 29 marzo 2021) Dwayne TheJohnson ha svelato lad'dicon unmoltogirato a New York City. Uno dei titoli DC più attesi è, il nuovo cinecomic con Dwayne Johnson. La star ha annunciato lad'ufficiale con unpubblicato su Instagram che mostra il nuovo annuncio proiettato nella maestosa Times Square di New York City. Come scopriamo dalpubblicato da Dwayne Johnson su Instagram,uscirà il 29 luglio 2022. Nelsi nota che la pubblicità riferita allarelease del cinecomic è proiettata sugli schermi ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Black Adam: The Rock rivela la nuova data d'uscita con un video speciale - PopspaceI : La Warner Bros ha annunciato che Black Adam arriverà nei cinema il 29 luglio 2022. Non è stata rilasciata nessun’al… - dearborn_75 : RT @MoviesAsbury: Con un post su Instagram, #DwayneJohnson ha rivelato la data di uscita del nuovo comic-movie targato #DCFilms, in cui sar… - MoviesAsbury : Con un post su Instagram, #DwayneJohnson ha rivelato la data di uscita del nuovo comic-movie targato #DCFilms, in c… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Black Adam ha una data d’uscita! E The Rock la annuncia nel modo più spettacolare possibile [VIDEO]… -